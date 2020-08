Il retroscena: ecco cosa Oddo chiede al Pescara per firmare (Di venerdì 28 agosto 2020) Massimo Oddo è un candidato autorevole per il ritorno sulla panchina del Pescara. Ma per firmare chiedere garanzie su un progetto che negli ultimi anni, con il presidente Sebastiani al timone, ha fatto acqua da tutte le parti. Il progetto deve essere biennale (oppure di un anno con rinnovo automatico in caso di salvezza), in modo da dare una profondità al suo ritorno, con un minimo di programmazione. Sebastiani deve una risposta: se sarà positiva, Oddo siederà nuovamente sulla panchina del Pescara. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Oropa, la Basilica Superiore riapre ai fedeli dopo 4 anni di restauro: ecco le immagini in anteprima FOTO

Le parole dei protagonisti. Il rettore, don Michele Berchi, ha spiegato come “l'attesa della fine di questo intervento ci ha permesso di riscoprire la ricchezza della nostra basilica”. Franco Ferraris ...

Oliver Stone: «Mia madre, la mia prima droga»

L’amore del giovane Oliver Stone per la madre farebbe arrossire Edipo: «Lei era come una droga, quando non c’era le volevo bene ancora di più», dice il regista. Il padre era un militare, ebreo-america ...

Le parole dei protagonisti. Il rettore, don Michele Berchi, ha spiegato come "l'attesa della fine di questo intervento ci ha permesso di riscoprire la ricchezza della nostra basilica". Franco Ferraris ...