Covid, aumentano i casi nel Vesuviano: si abbassa l'età media (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSomma Vesuviana (Na) – Sono ancora in aumento i casi di Covid a Somma Vesuviana, comune del Napoletano. Al momento si registrano 8 positivi e 29 persone in isolamento, per il grosso di questi si tratta di giovani la cui età oscilla dai 20 – 22 anni. A renderlo noto è il primo cittadino Vesuviano, Salvatore Di Sarno. "Nel nostro paese – spiega il sindaco – attualmente i positivi sono 8 e ben 29 persone in isolamento. Nelle prossime ore con ogni probabilità avremo i risultati di altri tamponi effettuati. E' importante dire che una persona anziana ha avuto una ricaduta, dunque era già guarita in precedenza ed ora ha nuovamente il Covid, in quasi tutti gli altri casi si tratterebbe di giovani di 20 – 22 anni, ...

