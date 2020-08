Costruisce e lancia molotov in strada: arrestato 16enne milanese (Di venerdì 28 agosto 2020) Milano, 28 agosto 2020 - Un 16enne milanese è stato arrestato dai carabinieri di Darfo Boario Terme, nel Bresciano, per aver costruito e lanciato in strada una molotov che però non è esplosa. Il ... Leggi su ilgiorno

