Convention Repubblicana, Trump accetta nomination e attacca Biden (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Davanti a più di 1000 persone, senza alcun distanziamento e poche mascherine, Donald Trump ha accettato ufficialmente la nomination Repubblicana nella cornice della Casa Bianca che per una sera è diventato palcoscenico di un teatro. “L’agenda di Joe Biden è made in China, la mia è made in Usa“. Il Tycoon attacca a testa bassa il rivale che lo sfiderà nelle urne il prossimo 3 novembre. “Se Joe Biden sarà eletto sarà colui che distruggerà la grandezza dell’America”, rispolverando lo slogan “Make America Great Again” sul quale ha costruito la sua fortuna politica. A introdurlo la figlia Ivanka, star della serata: elegante, sicura di sè, con ... Leggi su quifinanza

