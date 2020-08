Trasformare i mobili IKEA per un arredamento economico e originale (Di giovedì 27 agosto 2020) Avete acquistato dei mobili all’IKEA e volete utilizzarli in modo originale per arredare la vostra casa? Ecco qualche idea che vi potrà essere di aiuto. 1.Librerie quadrate: idea numero 1 Le librerie quadrate dell’IKEA,sono un mobile perfetto, che può essere trasformato in una comoda seduta da mettere sotto la finestra. All’interno di ogni scomparto, potete riporvi i vostri oggetti e i vostri libri. Potrete mettere il mobile in salotto o in camera da letto. Fonte immagine 2.Librerie quadrate: idea numero 2 In questo caso, la libreria quadrata è stata utilizzata per mettere in ordine i giocattoli ed è stata messa nella cameretta dei più piccoli. Anche in questo caso è stata messa sotto una finestra. Per rendere la seduta più comoda, aggiungete un ... Leggi su pianetadonne.blog

