Kolarov Inter, c’è il sì del serbo: manca l’intesa con la Roma (Di giovedì 27 agosto 2020) Kolarov Inter: i nerazzurri hanno incassato il sì dell’esterno serbo, manca l’accordo con la Roma. Le ultime Aleksandar Kolarov ha detto sì all’Inter. È questa l’indiscrezione lanciata da gazzetta.it in merito al futuro dell’esterno serbo, il cui contratto con la Roma scadrà il 30 giugno 2021. Adesso i nerazzurri dovranno raggiungere un’intesa economica con la società giallorossa. Kolarov sarebbe un’esplicita richiesta di Antonio Conte per aumentare la competitività della rosa e consolidare la leadership all’Interno dello spogliatoio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Inter, a tutta su Kolarov. C'è il sì del giocatore, ora bisogna convincere la Roma - flaviodelfante : Non so quanto sia vero l'affare, ma sta per ripetersi l'eterno ciclo del calciomercato romanista. '#Kolarov è vec… - asromatalking : Inter in pressing su #Kolarov, sembra ci sia il si del giocatore. - 7Robymar : Kolarov: 'I tifosi capiscono poco di calcio, tranne ovviamente quelli dell'Inter Twitter'. - MarisciaFox : RT @fcin1908it: Gds: 'Inter, Kolarov è ad un passo: lui ha già detto sì. Ora l'intesa con la Roma' - -