GB, bambino salva la mamma grazie ad un'ambulanza giocattolo. Il piccolo Josh ha chiamato il numero di emergenza indicato sulla macchinina permettendo l'arrivo dei soccorsi Josh Chapman è diventato un eroe nel Regno Unito. Il bambino di soli 5 anni ha salvato la vita della madre, Caroline, chiamando i soccorsi dopo averla trovata a terra.

