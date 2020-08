Covid-19 meno grave nei bambini, ricoverato meno dell’1%: a scuola “raro rischio di contagio grave, infinitesimale quelli di morte” (Di venerdì 28 agosto 2020) bambini e adolescenti hanno molte meno probabilita’ di avere una forma grave o di morire di Covid-19. A rilevarlo e’ il piu’ vasto studio sull’argomento, condotto finora dalle Universita’ di Edimburgo, Liverpool e l’Imperial College di Londra: meno dell’1% finisce in ospedale e di questi il 18% va in terapia intensiva. Nell’indagine, pubblicata sul British Medical Journal, sono stati analizzati 651 bambini ricoverati in 138 ospedali di Inghilterra, Scozia e Galles. Obesita’ o avere meno di un mese di vita sono tra i fattori che aumentano il rischio di ricovero in terapia intensiva per i piu’ piccoli. La ricerca ha ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Lavorare meno (lavorare tutti) in tempi di #Covid, la Finlandia rilancia #ANSALifestyle #ANSA - MediasetTgcom24 : Effetto Covid sulle assunzioni, Inps: -43% in meno nei primi cinque mesi #Coronavirus - Tg3web : Record di tamponi e 1.411 nuovi casi di covid. Meno ricoverati in terapia intensiva. Stabile sotto la soglia dell'1… - Joe911S : RT @Ticinonline: «Il Covid-19 è meno grave per i bambini e gli adolescenti» - Ticinonline : «Il Covid-19 è meno grave per i bambini e gli adolescenti» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid meno I conti di Tasca: "Con il Covid 600 milioni in meno nelle casse, ne servono 100 subito. Ma salverò i servizi di Milano" La Repubblica Verso il referendum/Ecco perché voterò “no” al taglio dei parlamentari

Sto in questi giorni cercando di capire perché ogni persona con cui mi trovo a parlare mostra un crescente disorientamento nei confronti del referendum per il quale siamo chiamati a votare nel prossim ...

Coronavirus, 99 nuovi casi, nessun decesso, 17 guarigioni

In Toscana sono 11.513 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (13 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispett ...

Sto in questi giorni cercando di capire perché ogni persona con cui mi trovo a parlare mostra un crescente disorientamento nei confronti del referendum per il quale siamo chiamati a votare nel prossim ...In Toscana sono 11.513 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (13 identificati in corso di tracciamento e 86 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispett ...