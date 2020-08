Flavio Briatore ha il Coronavirus, come sta? “Ricovero a pagamento e non nel reparto Covid” (Di martedì 25 agosto 2020) Flavio Briatore si trova ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver contratto il Coronavirus e le sue condizioni sarebbero “serie”. Lo ha rivelato in esclusiva questa mattina L’Espresso e la notizia sarebbe stata confermata anche al Fatto Quotidiano online da fonti ospedaliere. Il ricovero sarebbe avvenuto tra domenica e lunedì ma Briatore non sarebbe... L'articolo Flavio Briatore ha il Coronavirus, come sta? “Ricovero a pagamento e non nel reparto Covid” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Flavio Briatore in una diretta del 19 agosto: “Qualche giorno fa ho avuto la febbre ma era un raffreddore”

