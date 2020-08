Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, Maldini svela: “abbiamo anche un piano B” (Di martedì 25 agosto 2020) Sembrava ormai cosa fatta, vista la volontà di proseguire insieme da entrambe le parti, ma negli ultimi giorni la trattativa per il Rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan si è arenata. L’ostacolo Raiola e le importanti richieste economiche (circa 7 milioni annui) hanno impedito di mettere la parola fine ad una telenovela che dura da diverse settimane. In conferenza stampa Paolo Maldini ha spiegato come il Milan e l’entourage di Ibra stiano lavorando nella stessa direzione, quella del Rinnovo, ma che se l’accordo non dovesse concretizzarsi è pronto un piano B: “stiamo lavorando duramente per trovare un accordo. Questa stagione non avrà una preparazione normale, entreremo nel vivo già fra una ventina di ... Leggi su sportfair

Paolo Maldini è chiaro, l'intenzione del Milan è quella di trattenere per un'altra stagione Zlatan Ibrahimovic: "Stiamo lavorando durante per arrivare ad un accordo. Entreremo nel vivo della stagiona ...

Ibrahimovic, Maldini: “È la priorità del Milan, ma c'è un piano B”

"Stiamo lavorando duramente per arrivare a un accordo, è questa la nostra idea e proveremo a chiudere in tempi molto stretti. È normale avere un piano B, un piano C ma lui è la nostra priorità e lo sa ...

