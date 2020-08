Brescia, idea Iemmello per rinforzare l’attacco: le ultime (Di martedì 25 agosto 2020) Il Brescia starebbe pensando a Iemmello per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione. Le ultime dal mercato Dopo la retrocessione in Serie B il Brescia potrebbe perdere vari giocatori nel reparto avanzato. Il club lombardo si starebbe guardando intorno per rinforzare l’attacco: tra questi c’è Pietro Iemmello. Come spiega Tuttob.com, l’ultima idea della squadra di Cellino porterebbe all’attaccante lo scorso anno in forza al Perugia. Per lui, nello scorso campionato, ben 19 gol in 34 presenze: un bottino niente male per convincere le Rondinelle. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

vincenzo : @fpietrosanti @casaleggio @Mov5Stelle @g_brescia @vitocrimi Wow, scrivere un paper e farselo pubblicare a una confe… - Shlomo_75_ : @avv_fabriziorug @nicosarti64 @azangrillo Guardi, vivo in Lombardia, persone che conosco sono morte. Non avete idea… - effe_francesco : Un genio davvero.... Mi sembra che a Bergamo e Brescia avessero avuto la stessa idea.... prima di marzo scorso..… - alebarbiero : Deve aver preso l’idea da Corso Magenta e via Mazzini a Brescia... - TUTTOB1 : Brescia, idea Paganini. Concorrenza del Crotone -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia idea Napoli, idea Joronen del Brescia se parte Meret DailyNews 24 Brescia, idea Iemmello per rinforzare l’attacco: le ultime

Dopo la retrocessione in Serie B il Brescia potrebbe perdere vari giocatori nel reparto avanzato. Il club lombardo si starebbe guardando intorno per rinforzare l’attacco: tra questi c’è Pietro Iemmell ...

Il Covid in Europa, dove crescono i nuovi contagi

Le vacanze e i luoghi turistici sono diventati quest'estate fonte di contagio e di focolai in tutta Europa, dove - ovunque si guardi - il coronavirus è in piena ripresa. In Francia, dove da giorni si ...

Dopo la retrocessione in Serie B il Brescia potrebbe perdere vari giocatori nel reparto avanzato. Il club lombardo si starebbe guardando intorno per rinforzare l’attacco: tra questi c’è Pietro Iemmell ...Le vacanze e i luoghi turistici sono diventati quest'estate fonte di contagio e di focolai in tutta Europa, dove - ovunque si guardi - il coronavirus è in piena ripresa. In Francia, dove da giorni si ...