American Pie: Shannon Elizabeth non ha rimpianti sulla scena di nudo (Di martedì 25 agosto 2020) Shannon Elizabeth, attrice del cast del leggendario American Pie, ha affermato di non essere per nulla pentita della sua scena di nudo nel film, momento cult che l'ha portata al successo. American Pie è una delle commedie per adolescenti più ricordata degli anni '90 e, dopo 20, anni il cast ricorda ancora con piacere il set, come Shannon Elizabeth che, recentemente, ha dichiarato di non essersi mai pentita di aver recitato in una scena di nudo nel film interpretando Nadia. La famosa scena tra Jim e Nadia in American Pie, quando Jim trasmette segretamente in streaming il suo incontro con Nadia, con l'intera scuola che li ha osservati mentre si trovavano nella sua camera da ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? American Pie: Shannon Elizabeth non ha rimpianti sulla scena di nudo - skiptomylaud : American Pie e 21 Jump Street subito contro al secondo turno mi dissocio da chi ha messo giù questo tabellone - lonelynhoc : @UrameshiYusukei n sei cono eh american pie ???? - la_borra : @VaultProject Amiche for American Pie, ma non credo possano competere - ShubhamRajpal29 : @bookmyshow @kimsharma3 @preetijhangiani @jimmysheirgill @ShamitaShetty American pie : Future zero -

American Pie presenta: Girls’ Rules

Otto anni fa è uscito quello che sembrava essere l’ultimo capitolo della saga demenziale iniziata nell’ormai lontano 1999, che ha avuto ben quattro spin-off. American Pie: Ancora insieme sembrava aver ...

