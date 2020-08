Usa 2020, si dimette il consigliere di Trump Kellyanne Conway (Di lunedì 24 agosto 2020) Kellyanne Conway, figura di spicco nel team della Casa Bianca di Donald Trump, ha annunciato le sue dimissioni dall'incarico di consigliere del presidente degli Stati Uniti. Lo riportano Bbc e Cnn. In ... Leggi su tgcom24.mediaset

SkyTG24 : Coronavirus Usa, Trump annuncia il plasma dei guariti come cura cntro il Covid-19 - Agenzia_Ansa : California, in 7 giorni distrutti 400.000 ettari dagli incendi #ANSA - Agenzia_Ansa : #coronavirus Trump,: 'Ok all'uso in emergenza di plasma convalescenteè'. Poi l'appello del presidente Usa ai guarit… - MaryamSenada : RT @Qasimodo6: @SkyTG24 Così crudele, ipocrita e senza principi da far firmare un CONTRATTO DI PACE STORICO tra ISRAELE ED EMIRATI ARABI. M… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo: in India superati i tre milioni di casi, negli Usa morte altre 450 persone [aggiornamento delle 08:0… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa 2020 Usa 2020, la Camera sfida Trump: 25 miliardi alle Poste per salvare voto per corrispondenza la Repubblica Coronavirus, Trump: "Annuncio storico. Autorizzato uso d'emergenza terapia al plasma"

(Teleborsa) - "Annuncio storico" di Donald Trump: sarà ammesso l'uso del plasma per il trattamento del Covid-19 in USA. La notizia è stata data in conferenza stampa dal Presidente americano, dopo che ...

Intelligenza Artificiale sconfigge pilota di F-16 in un combattimento simulato

L'Intelligenza Artificiale sta progredendo a ritmo serrato, anche grazie alle nuove potenzialità dell'hardware. La Defense Advanced Research Projects Agency, meglio conosciuta come DARPA, è da sempre ...

(Teleborsa) - "Annuncio storico" di Donald Trump: sarà ammesso l'uso del plasma per il trattamento del Covid-19 in USA. La notizia è stata data in conferenza stampa dal Presidente americano, dopo che ...L'Intelligenza Artificiale sta progredendo a ritmo serrato, anche grazie alle nuove potenzialità dell'hardware. La Defense Advanced Research Projects Agency, meglio conosciuta come DARPA, è da sempre ...