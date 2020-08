Perché a Putin conviene eliminare gli oppositori, anche se vuole convincerci del contrario (Di lunedì 24 agosto 2020) Tra i vari inquietanti anniversari di questo agosto – il 19 agosto 1991, quando i golpisti comunisti hanno cercato di fermare la democrazia in Urss con i carri armati, nel 1991, il 20 del 1940, quando un assassino inviato da Stalin ha ucciso con una piccozza Lev Trozky, al 21 agosto 1968, quando i carri armati sovietici sono stati mandati a Praga – ce n’è uno passato inosservato: il 12 agosto di venti anni fa è affondato il sottomarino nucleare Kursk, distrutto dall’esplosione di un siluro difettoso durante la prima esercitazione navale dopo la fine dell’Urss. A bordo c’erano 118 uomini. Il comando della marina prima ha rifiutato i soccorsi, sostenendo che nell’equipaggio non ci fossero sopravvissuti, e poi, sotto la pressione di un’opinione pubblica sotto shock, ha inviato soccorritori che però non sono stati in ... Leggi su linkiesta

