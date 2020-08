Delta Air Lines, riparte il volo Fiumicino-New York (Di lunedì 24 agosto 2020) (Teleborsa) – Delta Air Lines riaprirà a settembre il collegamento da Roma Fiumicino–New York Jfk, con tre frequenze alla settimana, che diventeranno cinque nel mese di ottobre. Nelle scorse settimane la compagnia statunitense aveva riattivato il Milano Malpensa – New York Jfk, che pure passerà da tre a cinque frequenze settimanali da ottobre, mentre per i collegamenti tra Roma Fiumicino e Atlanta e tra Venezia e New York Jfk bisognerà attendere l’estate 2021. Da settembre Delta riprenderà i collegamenti dal suo hub di New York-Jfk per Accra, Barcellona, Madrid, da Atlanta per Lagos e da Boston per London Heathrow. Nel mese di ottobre riprogrammati i voli da New ... Leggi su quifinanza

lagenziaviaggi : #Delta Air Lines, i voli tra l’Italia e gli Usa @Delta - ttgitalia : Delta Air Lines riprende da settembre i voli da Fiumicino a New York. @Delta - Freedomtripita1 : Delta Air Lines riaprirà a settembre il collegamento da Roma Fiumicino–New York Jfk, con tre frequenze alla settima… - Trend_Sett : Più spazio a bordo degli aerei Delta Air Lines... - italiavola : Delta Air Lines volerà su Milano e Roma nell’inverno 2020/21 -

Ultime Notizie dalla rete : Delta Air Delta Air Lines, riparte il volo Fiumicino-New York Il Messaggero Delta Air Lines, riparte il volo Fiumicino-New York

(Teleborsa) - Delta Air Lines riaprirà a settembre il collegamento da Roma Fiumicino–New York Jfk, con tre frequenze alla settimana, che diventeranno cinque nel mese di ottobre. Nelle scorse settimane ...

Delta prolunga il blocco del posto centrale

Più spazio a bordo fino a gennaio 2021. Prolungata la cancellazione della penale per il cambio del biglietto sui nuovi voli acquistati entro il 30 settembre 2020 Delta Air Lines estende alla stagione ...

(Teleborsa) - Delta Air Lines riaprirà a settembre il collegamento da Roma Fiumicino–New York Jfk, con tre frequenze alla settimana, che diventeranno cinque nel mese di ottobre. Nelle scorse settimane ...Più spazio a bordo fino a gennaio 2021. Prolungata la cancellazione della penale per il cambio del biglietto sui nuovi voli acquistati entro il 30 settembre 2020 Delta Air Lines estende alla stagione ...