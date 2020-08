Assessore positivo al coronavirus: “La responsabilità collettiva è un fatto personale” (Di lunedì 24 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il comunicato ufficiale del Comune di Salerno, anche l’Assessore al commercio Dario Loffredo, risultato positivo al coronavirus dopo una vacanza in Sardegna, ha voluto commentare il suo stato di salute scrivendo sul suo profilo Facebook. “La responsabilità collettiva è un fatto personale – ha detto Loffredo – Sto bene e sono sereno, non ho febbre, tosse e raffreddore. Ovviamente mi sono da subito posto in isolamento e vi rimarrò per i prossimi giorni, mettendo in campo tutte le risorse per proseguire il mio lavoro. Da uomo pubblico e da persona colpita da un virus così subdolo vi invito ancora una volta a rispettare rigorosamente e con senso di responsabilità, tutte le misure adottate per la prevenzione ed ... Leggi su anteprima24

