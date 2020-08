Lutto nel mondo della boxe, si è spento a 81 il grande Sandro Mazzinghi: fu campione mondiale negli anni ’60 (Di sabato 22 agosto 2020) E’ una giornata triste per l’intero mondo della boxe, si è spento all’età di 81 questa mattina Sandro Mazzinghi, uno dei pugili più forti e vincenti della storia italiana. Guerriero indomabile sia fuori che dentro il ring, l’atleta toscano ha segnato un’epoca nel proprio sport, conquistando il titolo mondiale ed europeo nei pesi superwelter negli anni ’60. Una carriera iniziata grazie al fratello e proseguita poi con una forza di volontà fuori dal comune, riuscita a portarlo sui livelli di Carnera, Loi e D’Agata: gli unici prima di lui a prendersi un titolo iridato. Pazzesca anche la rivalità con Nino Benvenuti, tremenda e caratterizzata ... Leggi su sportfair

armando70548376 : RT @ilriformista: Se ne va uno dei più grandi pugili italiani - zazoomblog : Lutto per i Red Hot Chili Peppers: è morto Jack Sherman l’ex chitarrista che suonò nel primo album - #Lutto #Chili… - ilriformista : Se ne va uno dei più grandi pugili italiani - laVitaCattolica : RT @DiocesiUdine: Classe 1942, dal 1977 al 2003 era stato vicario parrocchiale di S. Giovanni al Natisone, poi fino al 2018 aveva guidato a… - DiocesiUdine : Classe 1942, dal 1977 al 2003 era stato vicario parrocchiale di S. Giovanni al Natisone, poi fino al 2018 aveva gui… -

Ultime Notizie dalla rete : Lutto nel

La boxe italiana è in lutto: Sandro Mazzinghi ci ha lasciati all’età di 81 ... Il toscano passò professionista nel 1961 e l’anno successivo venne subito scelto come sfidante per il titolo iridato ...Alessandro Mazzinghi si è spento questa mattina all'età di 81 anni all'Ospedale Felice Lotti di Pontedera, città dove era nato il 3 ottobre del 1938. E' stato uno dei più grandi pugili italiani di sem ...