Inter, dalla Spagna: “Si riapre la trattativa Barcellona-Lautaro” (Di sabato 22 agosto 2020) Dopo l’8-2 subito in Champions League contro il Bayern Monaco, il Barcellona si tuffa sul mercato per dimenticare la delusione europea. Secondo quanto riporta Marca, il Barcellona ha riallacciato i contatti con l’Inter per piazzare il colpo Lautaro Martinez. Nonostante le ultime indiscrezioni sull’attaccante del Lione Depay, la prima scelta per il reparto offensivo blaugrana resta l’ex attaccante del Racing. Probabile l’inserimento di contropartite tecniche per provare a convincere l’Inter: sul tavolo i nomi di Semedo, Vidal e Junior Firpo Leggi su sportface

Inter : ?? | PAREGGIO 12' - Cross dalla destra di Jesus Navas, De Jong colpisce di testa in tuffo: Handanovic tocca ma non… - pisto_gol : Siv-Int 3:2 Un’autorete di Lukaku consegna al Siviglia la 6^ EuropaLeague. In vantaggio con Lukaku, raggiunta e sup… - forumJuventus : [ES] Sport - Anche la Juve su Messi insieme ad Inter, City PSG e Chelsea! ?? - andrestufano10 : RT @forumJuventus: [ES] Sport - Anche la Juve su Messi insieme ad Inter, City PSG e Chelsea! ?? - tambu1991 : Sto vedendo molte analisi profonde della partita di ieri. Il Siviglia probabilmente più pronto dell’Inter a una fin… -