Deposito di rotoballe avvolto dalle fiamme: 1.500 quintali di foraggio a rischio (Di sabato 22 agosto 2020) Dalla mezzanotte di venerdì i Vigili del fuoco sono impegnati in via Cerolo, nella frazione Vigo di Sovizzo, per l'incendio di un Deposito di rotoballe all'interno di un'azienda agricola. Incendio al ... Leggi su vicenzatoday

ilbassanese : Deposito di rotoballe avvolto dalle fiamme: 1.500 quintali di foraggio a rischio - babeari969 : RT @GiornaleVicenza: L'#incendio è scoppiato verso mezzanotte in un'azienda agricola di #Sovizzo. I vigili del fuoco sono ancora sul posto.… - GiornaleVicenza : L'#incendio è scoppiato verso mezzanotte in un'azienda agricola di #Sovizzo. I vigili del fuoco sono ancora sul pos… - HTO_tv : RT @vvfveneto: #19agosto #PiazzolasulBrenta(PD), la notte scorsa #incendio di un deposito di rotoballe all’aperto. #Vigilidelfuoco con tre… - vvfveneto : #19agosto #PiazzolasulBrenta(PD), la notte scorsa #incendio di un deposito di rotoballe all’aperto. #Vigilidelfuoco… -

Ultime Notizie dalla rete : Deposito rotoballe

Il Giornale di Vicenza

Dalla mezzanotte scorsa, i vigili del fuoco sono impegnati in via Cerolo nella frazione Vigo a Sovizzo per l'incendio di un deposito di rotoballe all'interno di un'azienda agricola. Le squadre interve ...Chiamata di mezzanotte per le squadre di soccorso dei vigili del fuoco, che hanno trascorso in massa la notte tra i campi di Sovizzo, in località Vigo di Sopra, per arginare un vasto incendio che ha t ...