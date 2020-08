Coronavirus, Pregliasco: “Abbiamo superato la soglia dei mille contagi, ma niente panico perché stiamo controllando di più” (Di sabato 22 agosto 2020) “Abbiamo superato la soglia psicologica del 1000 nuovi contagi ma questo non deve creare panico. stiamo controllando di più e in questo modo evitiamo che positivi asintomatici vadano in giro ad infettare inconsapevolmente. Le terapie intensive non sono intasate e ci sono, per fortuna, pochissimi decessi”. Lo precisa all’Adnkronos Salute il virologo dell’università degli Studi di Milano, Fabrizio Pregliasco. “Siamo, purtroppo, in linea con la situazione epidemiologica di altri Paesi vicini – precisa l’esperto – Dobbiamo continuare ad essere ottimisti e ricordare sempre come oggi più che mai occorre avere buon senso e tenere la barra dritta sul rispetto delle misure e dei comportamenti che ci ... Leggi su meteoweb.eu

"Per ora sono ottimista, l'andamento ora è endemico e con una tendenza al lieve incremento, simile a quello dei Paesi intorno a noi. L'importante è continuare il tracciamento. Paradossalmente più posi ...

