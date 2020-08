La festa e poi il Covid. Gravissimo a 17 anni (Di venerdì 21 agosto 2020) Un ragazzo in Rianimazione dopo il party in piscina Rintracciati i suoi contatti: tampone per altre 23 persone Leggi su quotidiano

valentinacara9 : RT @LaviniaBLR: Il popolino cornuto e mazziato deve rinunciare alla normalità, deve indossare la mascherina a 40 °, deve sottostare a decre… - CercielloRenato : RT @LaviniaBLR: Il popolino cornuto e mazziato deve rinunciare alla normalità, deve indossare la mascherina a 40 °, deve sottostare a decre… - EzioRocchiBalbi : RT @Antongiulio2: @EzioRocchiBalbi Forse perché la #Sardegna fa parte del famosissimo #GrandTourCovid19... si inizia in #Spagna poi un salt… - kuzzi79 : RT @LaviniaBLR: Il popolino cornuto e mazziato deve rinunciare alla normalità, deve indossare la mascherina a 40 °, deve sottostare a decre… - 71_cristiana : RT @LaviniaBLR: Il popolino cornuto e mazziato deve rinunciare alla normalità, deve indossare la mascherina a 40 °, deve sottostare a decre… -

Ultime Notizie dalla rete : festa poi Spezia, è tutto vero: sei in serie A. Esplode la festa in città Primocanale Roma, la notte folle della baby gang: prima l'alcol, poi la violenza

Birre e mojito fino all’alba fra i baretti di piazza Bologna. Poi la fuga da gangster per tornare a Vigne Nuove: un autista dell’autobus viene aggredito per aver chiesto di indossare la mascherina. Un ...

Spezia in Serie A, una festa senza fine allo stadio e in città, è delirio / FOTO

In migliaia si sono riversati in città alla Spezia e nei dintorni dello stadio "Picco" per festeggiare la prima promozione in Serie A nella storia dello Spezia. Una notte che sarà ricordata negli anna ...

Birre e mojito fino all’alba fra i baretti di piazza Bologna. Poi la fuga da gangster per tornare a Vigne Nuove: un autista dell’autobus viene aggredito per aver chiesto di indossare la mascherina. Un ...In migliaia si sono riversati in città alla Spezia e nei dintorni dello stadio "Picco" per festeggiare la prima promozione in Serie A nella storia dello Spezia. Una notte che sarà ricordata negli anna ...