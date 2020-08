In Sicilia un positivo su tre è immigrato. Musumeci all'attacco (Di venerdì 21 agosto 2020) I guai della Sicilia arrivano solo da fuori. Ne è convinto l'assessore regionale alla Sanità Ruggero Mazza. In un'intervista al Giornale di Sicilia, Razza spiega infatti che degli attuali 722 positivi ben 241 sono migranti sbarcati sulle coste Siciliane. In più ci sono 54 persone arrivate da Malta e altre 40 persone rientrate da varie mete estere. I positivi, quindi, non sono Sicilian. I casi di Siciliani che hanno contratto il virus in Trinacria sono la minima parte. L'assessore poi spiega che non sono previste misure più restrittive in Sicilia. E il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha aggiunto: "I nostri operatori sanitari, che non smetterò mai di ringraziare per quanto stanno ... Leggi su iltempo

