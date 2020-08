Corsport: l’Arsenal ha superato l’offerta del Napoli per Gabriel (Di venerdì 21 agosto 2020) Si fa dura per il Napoli nella trattativa con il Lille per Gabriel: Dopo aver tanto lavorato con il presidente Lopez per chiudere il trasferimento, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, l’Arsenal avrebbe infatti pareggiato e superato l’offerta degli azzurri per il difensore Il 27 agosto, la data rinchiusa in quella stretta di mano scambiatasi con Lopez a inizio mese e fissata come dead line, è ancora esageratamente distante per pensare che Gabriel abbia preferito il San Paolo all’Emirates. C’è una speranza, piccolissima, che nella notte il Napoli ha cavalcato: ma il Lille può poco, l’offerta da venticinque milioni è stata prima pareggiata e poi superata abbondantemente dall’Arsenal, che ha rotto gli indugi ed ora pensa ... Leggi su ilnapolista

