Coronavirus, oltre 100 giorni di ricovero prima di tornare a casa: i 28 test e l’abbraccio con la famiglia, le storie di Milko e Marco (Di venerdì 21 agosto 2020) Milko Mieles è risultato positivo il 16 aprile: 19 tamponi e 126 giorni dopo ha potuto rivedere e riabbracciare la sua famiglia. Per Marco Carrara di tamponi ce ne sono voluti addirittura 28: è stato ricoverato 115 giorni ma la sua odissea è durata dal 31 marzo fino ad oggi. Milko e Marco, uno a Milano e l’altro ad Albino, nella Bergamasca: due storie di ricoveri durati mesi per colpa del Coronavirus. Con un lieto fine: entrambi sono tornati a casa dai loro familiari che per più di 100 giorni hanno potuto solamente vedere ma non toccare. Milko Mieles, 49 anni, cittadino italiano originario dell’Ecuador, si trovava da 54 giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - fanpage : Oltre 1000 focolai di #Covid_19 scoppiati tra il 10 e il 16 agosto - fattoquotidiano : Coronavirus, record di casi in Francia e Germania. Parigi ne conta oltre 4.700, Berlino 1.700. Grecia, paura per i… - sologiuma : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, oltre 100 giorni di ricovero prima di tornare a casa: i 28 test e l’abbraccio con la famiglia, le storie… - fattoquotidiano : Coronavirus, oltre 100 giorni di ricovero prima di tornare a casa: i 28 test e l’abbraccio con la famiglia, le stor… -