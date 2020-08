Bambino ucciso | minacce a lui e al padre | ‘Ucciderò tuo figlio’ (Di venerdì 21 agosto 2020) Il convivente di Evan Lo Piccolo, il Bambino ucciso a neanche 2 anni, minacciava il piccolo e suo padre. “Togli la residenza da qui o lo ammazzo”. Il povero Evan Lo Piccolo era il Bambino ucciso a seguito di evidenti maltrattamenti perpetrati a quanto pare dal patrigno, un uomo di 32 anni, Salvatore Blanco. Quest’ultimo … L'articolo Bambino ucciso minacce a lui e al padre ‘Ucciderò tuo figlio’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

LaStampa : Tra maggio e luglio il bambino ammazzato di botte era stato portato al pronto soccorso con lividi e fratture. Scari… - blogsicilia : Viviana e Gioele, la famiglia agli inquirenti 'Non ha ucciso il bambino e non si è uccisa' -… - BCarazzolo : RT @AdriMCMLXI: Resta ora da capire come sia stato possibile che in sette mesi nessuno tra dottori, carabinieri, polizia e servizi sociali… - MalefikoDentro : RT @ZagamiLeo: BAMBINO BIANCO UCCISO DA BLACK LIVES MATTER E IN ITALIA PRESTO FARETE LA STESSA FINE - Claudia_nurse_ : RT @AdriMCMLXI: Resta ora da capire come sia stato possibile che in sette mesi nessuno tra dottori, carabinieri, polizia e servizi sociali… -