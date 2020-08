“Vacanza di passione”, Raffaella Fico e Giulio Fratini infiammano Mykonos (Di giovedì 20 agosto 2020) Grecia bollente. Vacanza super sexy per Raffaella Fico e il suo nuovo fidanzato Giulio Fratini. La loro storia d'amore è iniziata da poche settimane e già i fan sognano. Lui è un imprenditore già affermato - secondo Forbes è tra i migliori under 30 - lei una showgirl di successo. Bellissima. In passato ha avuto una storia con Mario Balotelli ed è nata anche una figlia, che si chiama Pia. Ora la Fico mette palla al centro e inizia a sognare con Giulio. Ci pensa il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, a paparazzati insieme - affiatati più che mai - in Grecia. Sembra per davvero una luna di miele, ma Raffaella non si sbottona. “E' presto parlare di nozze”, ci racconta non amico segreto della coppia. la ... Leggi su iltempo

tempoweb : Raffaella #Fico e Giulio Fratini infiammano #Mykonos #Grecia -

