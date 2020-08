Perde la memoria per 30 anni: poi vede il telegiornale e succede il miracolo (Di giovedì 20 agosto 2020) Quest’uomo ha perso la memoria da trent’anni: sono moltissimi. Eppure, all’improvviso e in modo assurdo, la ritrova dopo quasi una vita. Il merito? Un servizio al tg sul Coronavirus. Ecco la vicenda che ha sconvolto il web. Zhu Jiaming ha perso la memoria trent’anni fa a causa di un grave incidente che gli ha provocato delle irreversibili lesioni cerebrali e soprattutto un’amnesia a lungo termine. Da trent’anni l’uomo vive senza ricordare nulla del suo passato. Non solo: dopo aver perso tutto (documenti, soldi, qualsiasi ricordo in merito alla sua casa) a causa dell’incidente, Zhu ha finito con il vivere per strada. Poi la svolta: una coppia dal grande animo ha deciso di aiutarlo e portarlo a vivere in casa loro. La storia di Zhu meritava un lieto fine, in ... Leggi su velvetgossip

danielgr31 : RT @huahua18231660: @Faust89823700 “La memoria è una strada che si perde e si ritrova dopo un’ansia breve,”???? - danielgr31 : RT @Faust89823700: il rosso delle ruote ad asciugare, l’incudine che suona di lontano, lento cuore del giorno, tutto parla d’una partenza… - Papryka5 : RT @Faust89823700: il rosso delle ruote ad asciugare, l’incudine che suona di lontano, lento cuore del giorno, tutto parla d’una partenza… - f_starace : @riggio_carla @Andrea0606061 @virginiaraggi Eh, quando si perde la memoria non si è più in grado di discernere. - Faust89823700 : RT @huahua18231660: @Faust89823700 “La memoria è una strada che si perde e si ritrova dopo un’ansia breve,”???? -

Ultime Notizie dalla rete : Perde memoria Incidente sul lavoro in porto, operaio sbatte la testa e perde la memoria GenovaToday La sentenza di Cottarelli: «Il gap infrastrutturale vi costa 15 punti del Pil»

Quando il rapporto venne presentato, a ottobre 2019, scivolò via nell’apatia generale. Qualche naso arricciato, al massimo. Un pomeriggio di analisi in cui uno dei civil servant più prestigiosi e cono ...

MILANO È MEMORIA. IN VIA DEI PIATTI 8 UNA TARGA RICORDERÀ ENZO TORTORA

(mi-lorenteggio.com) Milano 20 agosto 2020 – Milano ricorderà Enzo Tortora con una targa commemorativa posta all’ingresso dell’edificio di via dei Piatti 8 dove il celebre presentatore e politico ital ...

Quando il rapporto venne presentato, a ottobre 2019, scivolò via nell’apatia generale. Qualche naso arricciato, al massimo. Un pomeriggio di analisi in cui uno dei civil servant più prestigiosi e cono ...(mi-lorenteggio.com) Milano 20 agosto 2020 – Milano ricorderà Enzo Tortora con una targa commemorativa posta all’ingresso dell’edificio di via dei Piatti 8 dove il celebre presentatore e politico ital ...