Grande Fratello, la coppia si è detta addio? L’indizio eclatante (Di giovedì 20 agosto 2020) Grande Fratello, la coppia si è detta addio ufficialmente? L’indizio di una nota pagina su Instagram non lascia spazio a dubbi. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Fonte foto: Instagram (@chechurodriguez real)Un’estate tutt’altro che semplice quella delle sorelle Rodriguez, dopo la più famosa Belen sembra infatti che anche per Cecilia sia arrivato il momento di ricominciare. Le vacanze separate dei due hanno fatto temere per il peggio, tuttavia il loro riavvicinamento aveva riacceso le speranze dei follower, salvo poi allontanarsi nuovamente. Gli ultimi indizi non lasciano ben sperare, il giovane si trova in vacanza con Andrea Damante, il quale si è a sua volta lasciato con Giulia De Lellis. Grande ... Leggi su chenews

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip, i primi 4 concorrenti ufficiali - GazzettaDelSud : #GrandeFratelloVip, dal 14 settembre la quinta edizione: le anticipazioni e le prime conferme… - GDS_it : #GrandeFratelloVip, da settembre di nuovo in onda: i primi nomi e le anticipazioni - GenteVipNews : GF Vip 5: cast svelato? Arriva la fake news sui concorrenti -