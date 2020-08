“Fabrizio vende nostro figlio”: il durissimo sfogo di Nina Moric (Di giovedì 20 agosto 2020) Nina Moric e Fabrizio Corona sono di nuovo ai ferri corti: le nuove accuse di Nina sullo sfruttamento dell’immagine del figlio. I problemi familiari tra Nina Moric e Fabrizio Corona hanno sempre riguardato il benessere di Carlos, il figlio nato dalla loro unione nel 2002. I due genitori hanno sempre avuto idee molto differenti in merito a quale fosse … L'articolo “Fabrizio vende nostro figlio”: il durissimo sfogo di Nina Moric è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

ChristianCrete3 : Hanno rotto i coglioni anche i giornalisti - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Dal suo profilo Instagram Nina Moric lancia nuove accuse nei confronti del suo ex, accusandolo di 'usare il figlio come mer… - ilgiornale : Dal suo profilo Instagram Nina Moric lancia nuove accuse nei confronti del suo ex, accusandolo di 'usare il figlio… - Notiziedi_it : “Fabrizio vende suo figlio come merce di scambio. Un incubo”, le dure accuse di Nina Moric a Corona -