Coronavirus, positiva viola l'isolamento per proseguire il pellegrinaggio con altre 17 persone (Di giovedì 20 agosto 2020) Una donna di 53 anni , impegnata in un pellegrinaggio , è risultata positiva al durante il suo percorso ma, invece di attendere l'esito del tampone, ha proseguito il suo cammino in compagnia di altre ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positiva Coronavirus, positiva viola l'isolamento per proseguire il pellegrinaggio con altre 17 persone Il Mattino Anche Boga del Sassuolo positivo al coronavirus

Sono già molte le positività registrate in Serie A al primo giro di tamponi delle squadre che si sono già ritrovate. L’ultimo in ordine di tempo è Boga del Sassuolo. A comunicarlo è la società stessa ...

Salgono i contagi da COVID-19, nuove nubi sulla Serie A. Ipotesi rinvio?

ROMA – È bene restare sul chi va là. Il Coronavirus ci ha insegnato, fin dai primi giorni, che è bene non aspettarsi nulla: colpisce in maniera imprevedibile e diventa violento anche quando le cose se ...

