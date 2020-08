Torino, Vagnati: "Biglia? Non valutiamo solo lui" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Torino - " Sirigu vuole andare via? Non so nulla, ma è un ragazzo vero e se devi dirmi qualcosa me lo dirà. Ci dobbiamo incontrare, oggi lo vedrò ma sarà importante avere giocatori motivati ". Così il ... Leggi su corrieredellosport

AntoVitiello : Iniziato ora l'incontro a Casa #Milan con il ds del #Torino Vagnati per il passaggio di Ricardo #Rodriguez ai grana… - AntoVitiello : Sono arrivati a Casa #Milan il ds del #Torino Vagnati e l'agente Di Domenico per provare a sbloccare la trattativa… - sportli26181512 : #Torino, Vagnati: 'Biglia? Non valutiamo solo lui': Il direttore sportivo: 'Se qualcuno vuole i nostri giocatori de… - FabrizioKinga : RT @Toro_News: ?? | RODRIGUEZ AL TORO: È UFFICIALE! Il capitano della nazionale Svizzera è il primo acquisto del nuovo Torino di #Giampaol… - Toro_News : ?? | RODRIGUEZ AL TORO: È UFFICIALE! Il capitano della nazionale Svizzera è il primo acquisto del nuovo Torino di… -