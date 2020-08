Dj morta, la zia di Gioele: “Hanno trovato qualcosa, aspettiamo di sapere” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Hanno trovato qualcosa ma non sappiamo cosa. Siamo qui in attesa di capire”. A parlare è Mariella Mondello, la zia del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni scomparso assieme la mamma, Viviana Parisi, poi trovata morta cinque giorni dopo la loro scomparsa. Una segnalazione da parte di un volontario che sta partecipando alle ricerche … L'articolo Dj morta, la zia di Gioele: “Hanno trovato qualcosa, aspettiamo di sapere” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

