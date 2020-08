Coronavirus, boom di casi in Spagna: sono oltre 3.700, oltre 1500 a Madrid. In Germania è record dal 1 maggio: 1.510. Picco in Francia con 3776 positivi e 17 morti. Croazia, mai così tanti contagi (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Germania ha fatto registrare un altro primato negativo, mentre si trova nel bel mezzo della seconda ondata di Coronavirus. Il numero dei contagi continua a crescere e nelle ultime 24 ore, secondo l’Istituto Robert Koch, ne sono stati registrati 1.510: un dato mai così alto da più di tre mesi e che porta il totale dall’inizio della pandemia a 226.914. Per trovare un bollettino peggiore si deve tornare indietro al 1 maggio, quando le infezioni accertate erano state 1.639. Grave anche la situazione in Spagna, dove i contagi giornalieri sono addirittura 3.715, con 127 nuove vittime. Madrid è la comunità autonoma più colpita con 1.535 nuovi infetti, seguita da Paesi Baschi (+472), e Aragona ... Leggi su ilfattoquotidiano

Boom di positivi in Sicilia, dove in sole 24 ore si registrano 45 casi in più. Il dato emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Nell’isola attualmente i positivi sono 766, mentre d ...

Sono di nuovo in aumento i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 642 le persone risultate positive, per un totale di 255.278 ...

