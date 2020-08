Conte, bene Draghi su rafforzamento area euro e futuro migliore a giovani (Di mercoledì 19 agosto 2020) (Teleborsa) – Il premier Giuseppe Conte apprezza l’invito giunto ieri dall’ex presidente BCE, Mario Draghi, a rafforzare l’area euro dopo la pandemia ed a garantire il futuro dei giovani attraverso investimenti in istruzione e ricerca. Rispetto all’intervento al Meeting di Rimini di Mario Draghi “sono d’accordo, in particolare, sul fatto che dobbiamo rafforzare gli strumenti per dare maggior forza e stabilità all’area dell’euro e investire con determinazione sull’istruzione e sulla ricerca per garantire un futuro migliore ai giovani”, afferma il presidente del Consiglio in un’intervista a Il Fatto ... Leggi su quifinanza

PIERPARDO : Non so se batterà #Siviglia (non è un dettaglio, ovvio). Ma intanto: 1 Sfogo #Conte era sincero (non si accontenta… - lorepregliasco : Gli è andata bene che ormai siamo al Conte 2. Se gli fosse successo con il Conte 1 Twitter sarebbe tutto un 'cialtr… - lmanfron : @ksnt63 @P_Rava Se essere di sinistra significa farsi andare bene i Di Maio, Toninelli, Conte ecc ecc che governava… - LaBetty45814714 : RT @mat_brandi: ??Buongiorno! Notizie di oggi: - Aumento contagi. - Morti ovunque. - Trump razzista. - Russia cattiva. - Allarme fascismo. -… - seba22758 : RT @mat_brandi: ??Buongiorno! Notizie di oggi: - Aumento contagi. - Morti ovunque. - Trump razzista. - Russia cattiva. - Allarme fascismo. -… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte bene Conte, bene Draghi su rafforzamento area euro e futuro migliore a giovani Il Messaggero Inter in finale di Europa League, ecco l’importanza di alzare la coppa

L’Inter di Antonio Conte disputerà dopo ben 10 anni una finale europea, avendo stracciato lunedì sera, allo stadio di Duesseldorf, lo Shaktar Donetsk per 5 reti a 0. L’Europa League manca tra i trofei ...

Il manifesto di Super Mario e la sferzata al governo. Gelo di Conte, ma c'è il tifo Pd

La forza di inerzia dei 209 miliardi è infatti imponente. «Se Conte non si dimostrerà all'altezza di spenderli subito e bene, varando un piano adeguato di riforme e interventi strutturali», dice un ...

L’Inter di Antonio Conte disputerà dopo ben 10 anni una finale europea, avendo stracciato lunedì sera, allo stadio di Duesseldorf, lo Shaktar Donetsk per 5 reti a 0. L’Europa League manca tra i trofei ...La forza di inerzia dei 209 miliardi è infatti imponente. «Se Conte non si dimostrerà all'altezza di spenderli subito e bene, varando un piano adeguato di riforme e interventi strutturali», dice un ...