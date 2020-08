CBD: aumenta il flusso sanguigno al cervello? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il CBD sta facendo parlare molto di sé, sopratutto per quanto riguarda le sue diverse proprietà terapeutiche. Cosa dicono gli scienziati? Una singola dose di cannabidiolo (CBD), il composto non psicoattivo della cannabis, aumenta temporaneamente il flusso sanguigno in alcune regioni del cervello. Questa osservazione, dicono i ricercatori, potrebbe aiutare a spiegare alcuni degli effetti terapeutici tanto pubblicizzati del CBD per le persone affette da Disturbo stress post-traumatico (PTSD), ansia e altri problemi di salute mentale. Un articolo riportato nel Journal of Psychopharmacology, descrive che gli scienziati dell’University College di Londra (UCL) hanno somministrato a 15 giovani sani 600 mg di CBD orale o un placebo in diverse occasioni. I ricercatori hanno poi effettuato scansioni con ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : CBD: aumenta il flusso sanguigno al cervello? #Medicina #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : CBD aumenta Weedy Point, la cannabis legale è un valido alleato per mente e corpo Riviera Oggi CBD: aumenta il flusso sanguigno al cervello?

Il dottor Michael Bloomfield, autore principale dello studio di UCL Psychiatry, ha dichiarato: A nostra conoscenza, questo è il primo studio a scoprire che il CBD aumenta il flusso sanguigno verso le ...

CBD legale: storia di un business di successo

CBD legale: utilizzare questi termini significa chiamare in causa uno dei business più profittevoli degli ultimi anni. Il cannabidiolo, principio attivo della cannabis, è utilizzato per tantissimi pro ...

Il dottor Michael Bloomfield, autore principale dello studio di UCL Psychiatry, ha dichiarato: A nostra conoscenza, questo è il primo studio a scoprire che il CBD aumenta il flusso sanguigno verso le ...CBD legale: utilizzare questi termini significa chiamare in causa uno dei business più profittevoli degli ultimi anni. Il cannabidiolo, principio attivo della cannabis, è utilizzato per tantissimi pro ...