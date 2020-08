Mattarella, il Nostro Paese ha dato prova di energie morali e civili (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma - "Cogliere il cambiamento, di cui l'Unione europea è stata capace nella risposta alla pandemia e nel progettare la ripartenza, è oggi la premessa di un rilancio dell'Italia. Il Nostro Paese ha dato prova, ancora una volta, delle sue energie morali e civili e soltanto nell'integrazione e nella solidarietà europea può costruire un domani adeguato per i suoi figli". E' uno dei passaggi del messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente della Fondazione Meeting per l'amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz e dedicato all'emergenza coronavirus. "All'impegno economico, sociale, culturale che ne deriva - aggiunge - tutti possiamo e dobbiamo contribuire. Le istituzioni anzitutto e ... Leggi su abruzzo24ore.tv

IlNuovoTorrazzo : Meeting per l’amicizia dei popoli - Mattarella: 'Il nostro Paese ha dato prova delle sue energie morali e civili' - agnostico43 : Mattarella. 'Il nostro Paese ha dato prova delle sue energie morali e civili'. Quando, ce lo spiegherà in seguito. - neifatti : Mattarella: “Il nostro paese ha dato prova di energie morali e civili” - iddaturidda56 : @matteosalvinimi Mattarella é consapevole di quanto questo governo criminale incompetente sta riducendo il nostro p… - pino_nostro : RT @panebugliano: @la_stordita Uotsapp! Chiamiamo zia Serafina che ci tiene da parte una camera nella pensione per suore 'La mattarella' -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella Nostro Mattarella: "Il Paese ha dato prova di energie morali e civili" la Repubblica Mattarella: "L'irruzione del coronavirus ci impone un nuovo sviluppo"

"Questa quarantunesima edizione del Meeting si svolge mentre la terribile pandemia semina sofferenze e morte a ogni latitudine, facendo irruzione nella nostra storia e costringendoci a un rallentament ...

Il Presidente Mattarella: “Il Paese ha dato prova di energie morali e civili”

Nel messaggio al presidente della Fondazione del meeting per l’Amicizia il Capo dello Stato esorta a una «visione più ampia», perché il «rilancio è possibile ma serve progettualità» Cogliere il cambia ...

"Questa quarantunesima edizione del Meeting si svolge mentre la terribile pandemia semina sofferenze e morte a ogni latitudine, facendo irruzione nella nostra storia e costringendoci a un rallentament ...Nel messaggio al presidente della Fondazione del meeting per l’Amicizia il Capo dello Stato esorta a una «visione più ampia», perché il «rilancio è possibile ma serve progettualità» Cogliere il cambia ...