Ignazio Moser, Anna Safroncik rompe il silenzio: “Sono in vacanza col mio ragazzo” (Di domenica 16 agosto 2020) Anna Safroncik rompe il silenzio Nessun flirt tra Ignazio Moser e Anna Safroncik. Di conseguenza nessuna serata con tanto di passione sfrenata in Sardegna come aveva scritto il giornalista Alberto Dandolo sul magazine Oggi. Dopo la smentita da parte dell’ex ciclista trentino, utilizzando un linguaggio abbastanza colorito, ora è arrivata anche quella della nota attrice di televisione e cinema. In pratica quest’ultima ha gettato al mittente i pettegolezzi messi in giro in rete rivelando a tutti di essere felicemente fidanzata. Ovviamente non dell’ex gieffino bensì del deejay Tommaso Cicchinelli. I due erano già una coppia qualche anno fa, dopo si sono separati e a quanto pare la protagonista de Le Tre Rose di Eva gli ... Leggi su kontrokultura

