Coronavirus in Toscana: 34 nuovi casi, 9 rientrati dall'estero (Di domenica 16 agosto 2020) Sono 34 i casi di positività al Coronavirus riscontrati in Toscana nelle ultime 24 ore , 10 identificati in corso di tracciamento e 24 da attività di screening,. In Toscana dall'inizio dell'epidemia ... Leggi su firenzetoday

