Bielorussia: dispiegate forze NATO al confine occidentale (Di domenica 16 agosto 2020) Lukashenko dichiara che sono state dispiegate forze NATO al suo confine occidentale.Il presidente bielorusso ha esortato i sostenitori a difendere il Paese mentre decine di migliaia di manifestanti gli chiedevano nuovamente di dimettersi. Alexander Lukashenko ha anche rivendicato un incremento militare della NATO sul suo confine occidentale. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko domenica ha accusato … Leggi su periodicodaily

