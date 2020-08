Atalanta, virata su Miranchuk: ecco le cifre del possibile affare (Di domenica 16 agosto 2020) Nuovo obiettivo in casa Atalanta, la squadra allenata da Gasperini avrebbe messo nel mirino un nuovo centrocampista.ACCELERATA SU Miranchukcaption id="attachment 1007795" align="alignnone" width="819" Miranchuck, Getty Images/captionL'Atalanta, secondo quanto riportato da SportMediaset, sarebbe pronta ad affondare per il centrocampista Aleksey Miranchuk, calciatore russo di proprietà della Lokomotiv Mosca. Per portare in Italia il calciatore classe '94 la Dea dovrà mettere sul piatto una cifra come 15 milioni di euro più bonus. Il russo, in passato era stato avvicinato anche ad altri club italiani, uno su tutti il Milan. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Atalanta, virata su Miranchuk: ecco le cifre del possibile affare - -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta virata Calciomercato Juventus, idea Hateboer: c’è l’accordo col giocatore CalcioMercato.it Calciomercato Juventus, colpo dall’Atalanta | Raggiunta l’intesa

La Juventus potrebbe aver anticipato la concorrenza e aver già piazzato un colpo a sorpresa in Serie A: intesa raggiunta con l’esterno Il mercato della Juventus ha subito una virata decisa nel momento ...

Forma fisica "catastrofica": per l'Equipe Icardi è solo un peso al Psg

Dure critiche del quotidiano francese a Maurito, che potrebbe finire in panchina nella semifinale con il Lipsia: "L'argentino è la grande delusione del post lockdown. La sua mancanza di mobilità è lam ...

La Juventus potrebbe aver anticipato la concorrenza e aver già piazzato un colpo a sorpresa in Serie A: intesa raggiunta con l’esterno Il mercato della Juventus ha subito una virata decisa nel momento ...Dure critiche del quotidiano francese a Maurito, che potrebbe finire in panchina nella semifinale con il Lipsia: "L'argentino è la grande delusione del post lockdown. La sua mancanza di mobilità è lam ...