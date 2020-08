Voi andate a ballare, in tuta a 30 gradi ci stiamo noi. Lo sfogo dell'infermiere è virale (Di sabato 15 agosto 2020) L'infermiere non ci vede più. E, di fronte all'ennesima giornata passata in ospedale dentro una tuta a 30 gradi assistendo pazienti Covid, si sfoga su Facebook. Il post di Marco Bellafiore se la prende proprio con chi sottovaluta la contagiosità del coronavirus e non indossa la mascherina favorendo la diffusione della malattia. Il post ha fatto il giro del web ed è diventato virale. "Post polemico. L'ultima volta che ho avuto bisogno delle mutande di ricambio probabilmente avevo 3/4 anni e all'asilo ancora mi pisciavo addosso. Questa volta, dopo quasi 5 ore di turno bardato dentro che me so sudato pure l'acqua del battesimo, c'avevo le mutande talmente fraciche che da grigie so diventate nere. Veniteme a dì ... Leggi su iltempo

