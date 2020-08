Ognuno fa da sè, è caos tamponi Presa d’assalto l’Asst Bergamo Est (Di sabato 15 agosto 2020) Fino a venerdì era l’unica impegnata sul campo: 300 gli esami effettuati, ma con pesanti disagi. Ora si parte al «Papa Giovanni». Giupponi (Ats): poco tempo per organizzarci, chiedo pazienza. Leggi su ecodibergamo

maxkava : @viciocort @immuni_app @AzzolinaLucia @InnovazioneGov @PaolaPisano_Min @Corriere @davidcasalini @RoccisanoF… - Eleonor22849454 : @Magnetar_Man @httpbenzoash Ricordo come, in piena pandemia, dentro a questi programmi televisivi ognuno dava sfogo… - italia_nel_caos : RT @aldo_rovi: @italia_nel_caos Ognuno dovrebbe poter gestire i propri denari come meglio crede. Il problema non e' il pagamento in contant… - il_brigante07 : RT @aldo_rovi: @italia_nel_caos Ognuno dovrebbe poter gestire i propri denari come meglio crede. Il problema non e' il pagamento in contant… - aldo_rovi : @italia_nel_caos Ognuno dovrebbe poter gestire i propri denari come meglio crede. Il problema non e' il pagamento i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ognuno caos Ognuno fa da sè, è caos tamponi Presa d'assalto l'Asst Bergamo Est L'Eco di Bergamo Ognuno fa da sè, è caos tamponi Presa d’assalto l’Asst Bergamo Est

E il caos è stato inevitabile. Massimo Giupponi, direttore generale dell’Ats di Bergamo, parla di «inevitabili disagi dovuti al fatto del dover organizzare in tempi rapidissimi un servizio ex-novo».

L’artista Chicco Margaroli riparte dalla Sicilia con la sua arte naturale

Aosta - A Noto per la sua prima installazione post Covid-19, l'artista riparte dall'isola per diverse mostre che la porteranno in giro per l'Italia e a Berlino Ricordarsi di fiorire, sempre, nonostant ...

E il caos è stato inevitabile. Massimo Giupponi, direttore generale dell’Ats di Bergamo, parla di «inevitabili disagi dovuti al fatto del dover organizzare in tempi rapidissimi un servizio ex-novo».Aosta - A Noto per la sua prima installazione post Covid-19, l'artista riparte dall'isola per diverse mostre che la porteranno in giro per l'Italia e a Berlino Ricordarsi di fiorire, sempre, nonostant ...