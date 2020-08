Brutta tegola per Antonella Clerici che viene sostituita dalla coppia Convertini-Falchi (Di sabato 15 agosto 2020) Slitta E’ sempre mezzogiorno Ebbene sì, è stato rimandato il ritorno sul piccolo schermo di Antonella Clerici. Inizialmente la messa in onda del suo nuovo programma culinario dal titolo E’ Sempre Mezzogiorno non il 7 settembre, ma a quanto pare la Rai ha deciso di posticipare il debutto. La trasmissione che verrà trasmessa dagli studi di Milano, come tutti ben sanno prenderà il posto de La prova del cuoco che dopo vent’anni è stato chiuso. Quindi il format della professionista lombarda prenderà il via da lunedì 21 settembre, ossia con un paio di settimane di ritardo rispetto a quanto era stato detto nei palinsesti. Ma da cosa verrà sostituito? In una recente intervista a Libero, Beppe Convertini ha confessato che C’è Tempo Per…, il rotocalco ... Leggi su kontrokultura

lupiscitelli : Al 90esimo è una brutta tegola. Pareggio meritato, ma che sfiga #AtalantaPSG - redazioneDNP : ?? Brutta tegola in casa Hellas Verona ???? - infoitsport : Brutta tegola per la Juventus: “Adesso devo operarmi” -

La WADA è riuscita ad ottenere uno slittamento che costerà al pilota di Vasto l'assenza nei primi 9 GP del 2020. E mette in difficoltà Aprilia sul futuro.

Zani, lesione al crociato anteriore

TREVISO - Brutta tegola per il Benetton Rugby: lo staff medico del Benetton Rugby ha rilasciato il seguente aggiornamento sulle condizioni fisiche del giocatore Federico Zani infortunatosi lo scorso v ...

