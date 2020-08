Basilicata, cinque nuove positività al Coronavirus (Di sabato 15 agosto 2020) POTENZA - cinque tamponi positivi sui 230 esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che uno dei nuovi positivi riguarda un caso cosiddetto di ... Leggi su corrieredellosport

TuttoH24 : La task force regionale comunica che ieri, 14 agosto, sono stati processati 230 tamponi per la ricerca di contagio… - ivl24_it : Emergenza Covid-19, aggiornamento del 15 agosto (dati 14 agosto): Cinque nuovi casi in Basilicata - Trmtv : Coronavirus in Basilicata: cinque nuovi casi - AnsaBasilicata : Coronavirus: in Basilicata un nuovo positivo su 329 tamponi. Sono quindi cinque i lucani attualmente positivi #ANSA - CRBasilicata : Cova, @gianniPerrino: a luglio sforamento dei limiti emissivi. “I camini alternativi autorizzati senza limite di te… -