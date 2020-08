M5s, un partito come altri: no limite mandati e sì alle alleanze (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Movimento 5 stelle, un partito come altri, cambia e dice sì al terzo mandato e alle alleanza. Alla consultazione sulla piattaforma Rousseau hanno partecipato alle due votazioni un totale di 48.975 aventi diritto. Nel primo quesito quello che puntava a modificare il cosiddetto mandato zero, escludendo dal conteggio del limite dei 2 mandati elettivi, un mandato da consigliere comunale, municipale e/o Presidente di Municipio hanno votato sì 80,1 %, mentre per il secondo che prevede la possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche, anche con i partiti tradizionali si sono espressi a favore il 59,9 %. Per la precisione sono 39mila i sì al mandato zero e 29mila sì ... Leggi su ilfogliettone

