Fenix Entertainment debutta su AIM PRO Italia (Di venerdì 14 agosto 2020) (Teleborsa) – Fenix Entertainment società di produzione, co-produzione, e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, fondata a Roma nel 2016, ha debuttato oggi sull’AIM PRO Italia, nuovo segmento del mercato dedicato alle PMI, dopo aver raccolto in fase di collocamento 1,5 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 15,88 % e la capitalizzazione è pari a 9,5 milioni di euro. Le regole di questo mercato prevedono un’unica asta giornaliera. In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Con grande piacere diamo oggi il benvenuto a Fenix Entertainment su AIM Italia, una società ... Leggi su quifinanza

BinaryOptionEU : 'Debutta oggi sul segmento professionale di #AIMItalia di BorsaItalianaIT Fenix Entertainment, società romana di pr… - BorsaItalianaIT : Debutta oggi sul segmento professionale di #AIMItalia di @BorsaItalianaIT Fenix Entertainment, società romana di pr… - TrendOnline : #Ftse #Mib: un'altra new entry a #Piazza #Affari. Tanti i dati macro - FenixEnter : Venerdì 14 Agosto 2020 sarà il primo giorno di negoziazioni per Fenix Entertainment che debutterà per prima sul nuo… - SprianoComm : RT @fusi79: Fenix Entertainment, attiva nella produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, ha ottenuto d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fenix Entertainment Fenix Entertainment debutta su AIM PRO Italia Il Messaggero Fenix Entertainment debutta su AIM PRO Italia

(Teleborsa) - Fenix Entertainment società di produzione, co-produzione, e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, fondata a Roma nel 2016, ha debuttato oggi sull'AIM PRO Ita ...

Fenix Entertainment sul nuovo Segmento Professionale

Oggi Borsa Italiana dà il benvenuto sul segmento professionale di AIM Italia a Fenix Entertainment, società di produzione, co-produzione, e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e mus ...

(Teleborsa) - Fenix Entertainment società di produzione, co-produzione, e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, fondata a Roma nel 2016, ha debuttato oggi sull'AIM PRO Ita ...Oggi Borsa Italiana dà il benvenuto sul segmento professionale di AIM Italia a Fenix Entertainment, società di produzione, co-produzione, e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e mus ...