Ernesto Sica, un altro addio: “Lascio la Lega” (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Margherita, Forza Italia, Lega. Ernesto Sica annovera, da stasera, anche il Carroccio nella schiera dei suoi ex partiti di appartenenza. Due righe sui social per liquidare l’esperienza – comunque fortunata – sotto la spada di Alberto da Giussano. “Lascio la Lega. Una decisione sofferta ma meditata e frutto di una lunga e attenta riflessione. Agli inizi della prossima settimana, in un incontro, spiegherò tutte le motivazioni annunciando le mie future scelte”, scrive. Ad onor del vero Sica, dalla Lega, ha ricevuto molto. L’allora segretario provinciale Mariano Falcone gli aprì la porta di un partito in forte crescita. Sica ottenne – praticamente subito – la candidatura alle provinciali che ... Leggi su anteprima24

