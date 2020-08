Discoteche, stretta in Veneto ed Emilia: capienza al 50%, obbligo di mascherina (Di venerdì 14 agosto 2020) stretta sulle Discoteche in Emilia-Romagna e Veneto per evitare un rialzo dei contagi di Sars-Cov2. In Emilia, una nuova ordinanza firmata dal presidente Stefano Bonaccini prevede di dimezzare la... Leggi su ilmessaggero

Inoltre, il governo spagnolo ha disposto il divieto di fumo per strada se non può essere rispettata la distanza di 2 metri. La misura, già introdotta in Galizia e nelle Baleari ed ora estesa a tutto i ...

Obbligo di mascherina in pista, anche all’aperto, e capienza dimezzata. Arriva la stretta sulle discoteche in vista del Ferragosto, mentre i dati del contagio tornano a salire. Le Regioni corrono ai r ...

