Dichiarazioni forti di Mbappé a Le Monde su Atalanta e Juve fake: “Out con Lione, in Italia aiutati” (Di venerdì 14 agosto 2020) Stanno diventando virali in queste ore alcune Dichiarazioni presunte di Kylian Mbappè, in seguito alla partita di Champions League tra il suo Paris Saint Germain e l’Atalanta. I francesi, infatti, hanno sofferto tantissimo e solo in pieno recupero hanno conquistato la qualificazione ai quarti di finale nella massima competizione europea. E così, secondo alcuni post che stanno girando su Facebook, l’attaccante ha fatto i complimenti alla Dea ai microfoni di John Charles Muguet del giornale Le Monde. O, almeno, così sembra. Le Dichiarazioni di Mbappé sull’Atalanta e l’attacco alla Juve su Le Monde In particolare, Mbappé non si sarebbe limitato a rilasciare Dichiarazioni ... Leggi su bufale

Atalanta-Psg, Pasalic: “Tanto rammarico. Più pronti per la prossima Champions”

Le dichiarazioni del centrocampista atalantino Pasalic, autore del momentaneo uno a zero, dopo la sconfitta in Champions contro il Paris Saint-Germain C’è profonda amarezza in casa Atalanta per l’usci ...

