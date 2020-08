Confesercenti, a Ferragosto in calo sia le presenze che la spesa (Di venerdì 14 agosto 2020) I dati di Confesercenti su Ferragosto: in calo sia presenze che spesa. Puglia meta preferita. ROMA – I dati di Confesercenti su Ferragosto sono in chiaroscuro. Secondo il sondaggio di Cst in collaborazione con Swg, in Italia sono stati registrati circa 30 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive ufficiali con un calo del 10,8% rispetto allo scorso anno. L’altro dato negativo riguarda la spesa. Il budget è sceso del 27% con molti italiani che hanno preferito il pernottamento in case private. Un vero e proprio ritorno al passato per i nostri connazionali che hanno preferito vacanze con amici e parenti al posto di andare in albergo o b&b. Una prudenza dovuta al coronavirus e alle disponibilità ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Confesercenti, a Ferragosto in calo sia le presenze che la spesa - newsbiella : Confesercenti Biella: 'Facciamo il punto della situazione a Ferragosto' - ilMedianoit : @Confesercenti Campania, Ferragosto: per il #Turismo il decreto è un grande “passo in avanti” ???? - UnoTvnews : Confesercenti Campania: a Ferragosto il 52% delle aziende resterà aperto - ONDANEWSweb : Turismo. Confesercenti Campania: 'A Ferragosto il 52% delle aziende resterà aperto per limitare i danni' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Confesercenti Ferragosto Confesercenti, a Ferragosto in calo sia le presenze che la spesa News Mondo Confesercenti, a Ferragosto in calo sia le presenze che la spesa

I dati di Confesercenti su Ferragosto: in calo sia presenze che spesa. Puglia meta preferita. ROMA – I dati di Confesercenti su Ferragosto sono in chiaroscuro. Secondo il sondaggio di Cst in collabora ...

Mete scelte da turisti per Ferragosto: Calabria al quarto posto

Roma - Il maggior numero di presenze nella settimana di Ferragosto si registrerà nelle località marine e di montagna. Un andamento leggermente migliore si registrerà anche nelle località dei laghi, a ...

I dati di Confesercenti su Ferragosto: in calo sia presenze che spesa. Puglia meta preferita. ROMA – I dati di Confesercenti su Ferragosto sono in chiaroscuro. Secondo il sondaggio di Cst in collabora ...Roma - Il maggior numero di presenze nella settimana di Ferragosto si registrerà nelle località marine e di montagna. Un andamento leggermente migliore si registrerà anche nelle località dei laghi, a ...